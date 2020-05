Alessandra Amoroso, la cantante salentina, dall’animo nobile. La sua foto è in una mostra di beneficienza per l’emergenza covid-19

Alessandra Amoroso, 11 anni di carriera, la cantante salentina con i suoi ultimi concerti ha fatto impazzire tutti i suoi fan. Ora, a causa dell’emergenza coronavirus, è ferma fisicamente, ma di certo continua a far sorridere milioni di italiani anche virtualmente. La donna, dagli occhi verdi smeraldo e un sorriso da far innamorare, sta trascorrendo la sua quarantena lontana dalla sua famiglia, ma come possiamo notare dal su profilo instagram è sempre attiva nelle videochiamate di gruppo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Giuseppe Conte come non lo avete mai visto – FOTO

Alessandra Amoroso, i suoi gesti di beneficienza

La cantante salentina ha un animo grande. Lo dimostrano i grandiosi gesti che compie da 11 anni. L’ultimo riguarda una mostra di beneficienza per l’emergenza coronavirus. Alessandra è una delle protagoniste di una serie di foto pubblicate online dall’artista Julian Hargreaves a sostegno di Cesvi Onlus. Tra i ritratti di 70 personalità italiane di musica, sport, cinema e spettacolo c’è anche il suo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Gemma Galgani, la dama bianca in una dimora davvero lussuosa

Una cantante straordinaria, una donna dall’animo grande che con la sua semplicità è riusciti in dieci anni a conquistare l’Italia intera. Lei la chiama la big family, il gruppo di fan che la seguono ovunque. Sì la sua è proprio una grande famiglia che pian piano crescerà sempre di più.