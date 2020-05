Il colesterolo alto può rappresentare un serio problema ma ci sono alcuni alimenti che possono aiutarci a controllarlo.

Gli elementi che possono causare problemi alla nostra salute sono molti e tra questi vi è anche il colesterolo alto, ma ci sono vari cibi che possono aiutarci a controllarlo. Questa patologia può essere tenuta a bada solo con analisi periodiche ma, come per tutto, ciò che mangiamo può essere davvero utile e può avere un ruolo molto importante. Tra gli alimenti che possiamo mangiare ci sono quelli ricchi di acidi grassi e Omega 3. Gli alimenti che contengono questi elementi sono: il tonno, le sardine, il salmone e le aringhe. Questi cibi sono ricchi di antiossidanti ed è perciò che giocano un ruolo fondamentale contro la lotta a questa patologia. Un altro cibo che possiamo tenere in considerazione sono i semi di lino. All’interno di questi semi sono presenti gli omega 3 e l’acido alfa-linoleico.

I cibi da assumere per controllare il colesterolo alto

Il colesterolo alto può rappresentare un serio problema ma con degli accorgimenti e alcuni alimenti da consumare durante la giornata la situazione può essere tenuta a bada. Secondo alcuni anche l’aglio può aiutarci, al momento però nessuno studio lo ha confermato e gli scienziati invitano chi è affetto da colesterolo alto a non prendere troppo sul serio questa teoria. Un altro alimento che possiamo consumare per gestire i livelli di colesterolo è il riso rosso fermentato.

Prima di assumere i cibi citati dobbiamo sempre chiedere consiglio a un medico nutrizionista.