Naike Rivelli continua a far impazzire i suoi fan pubblicando a cadenza quasi quotidiana video e scatti bollenti.

Naike Rivelli continua a lasciare a bocca aperta i suoi 264mila seguaci su Instagram: la figlia di Ornella Muti sta pubblicando quasi tutti i giorni contenuti scottanti in cui mette in mostra il suo fisico da capogiro. La sua apertura mentale viene spesso criticata dai detrattori mentre i suoi followers continuano ad ammirarla e a studiare ogni minuzioso aspetto del suo corpo. Qualche giorno aveva postato un video in cui ballava libera con un abito principesco: ad un certo punto del filmato, tuttavia, la gonna si alzava troppo e il suo lato B in bella vista. Poche ore fa, invece, ha pubblicato l’ennesimo filmato piccante.

Naike Rivelli come Spider-Man: l’ultimo video è bollente

La bella Naike continua ad infiammare Instagram: qualche ora fa ha postato un video in cui, proprio come Spiderm-Man, si arrampica sui muri. Nel post la figlia di Ornella Muti ha sottolineato la sua felicità per l’imminente inizio della fase 2 dell’emergenza. Nel filmato la Rivelli mette in mostra il suo super lato B. Qualche utente ha criticato l’attrice per la sua estrosità e per il suo esibizionismo.

L’ennesimo post bollente della Rivelli ha conquistato più di 19mila visualizzazioni e ha collezionato numerosissimi commenti.