Elettra Lamborghini stuzzica la fantasia dei fan: la nativa di Bologna ha postato un video in accappatoio.

Elettra Lamborghini è una delle star più attive sui social: l’ereditiera, in questo periodo di quarantena, ha deliziato i suoi fan con tantissimi scatti e numerose storie su Instagram. Stando in casa, la cantante in alcune occasioni ha pubblicato elementi dal contenuto scottante. Ogni giorno la ragazza mostra spezzoni della sua quotidianità, condivisa con il suo fidanzato Afrojack. Qualche ora fa ha deciso di stuzzicare la fantasia dei fan pubblicando un video in accappatoio.

LEGGI ANCHE –> Chiara Biasi, che incanto su Instagram: foto mozzafiato per i fan

Instagram, il video di Elettra Lamborghini in accappatoio

Elettra torna a lasciare a bocca aperta tutti i suoi “seguaci”: la bella ereditiera ha postato un video con indosso solo un accappatoio bianco. La regina del twerk mette in risalto la sua bellezza e la sua sensualità e stuzzica la fantasia dei fan con un occhiolino. Il filmato è accompagnato da una divertentissima didascalia. “Bhe… visto quest’anno demmer*** siamo tutti d’accordo che la mia presenza a Sanremo è stato il vostro momento preferito del 2020?!”. Il video ha collezionato numerosissimi like e commenti da parte dei fan e ha raggiunto più di 668mila visualizzazioni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Wanda Nara su Instagram: “Quanto ne avrei voglia”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

La Lamborghini ha partecipato al Festival di Sanremo portando sul palco “Musica (e il resto scompare)”. Il video della canzone ha dominato su Youtube raggiungendo più di 30 milioni di visualizzazioni.