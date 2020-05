L’esclusione di Pamela Prati è solo una delle tante novità di ‘Live – Non è la D’Urso’: la trasmissione cambierà in diversi aspetti.

Per la vicenda con Mark Caltagirone, Pamela Prati è stata sotto i riflettori per un po’ di tempo. Per questo motivo, ieri era previsto il suo ritorno in televisione, prima nel pomeriggio al programma ‘Verissimo’ condotto da Silvia Toffanin e poi da Barbara D’Urso nel ‘Live – Non è la D’Urso’. La showgirl del Bagaglino aveva inscenato una storia d’amore con un tale Mark Caltagirone, raccontando a Mara Venier di essere la donna più felice del mondo perché aveva trovato finalmente l’uomo della sua vita. Inoltre, il fantomatico Caltagirone sarebbe anche padre di due figli, per cui l’affermazione della Prati sarebbe stata quella di avere anche due pargoletti da coccolare. In realtà il signor Mark Caltagirone non esiste nella realtà e la bella Pamela si sarebbe inventata tutto in cambio di solidarietà. La farsa però rappresenta anche una truffa a tutti gli effetti ed è finita in tribunale.

Sospeso il caso Pamela Prati-Caltagirone dal talk show

‘Verissimo’ aveva annunciato di voler riproporre ai telespettatori l’intervista fatta a Pamela Prati durante lo scorso anno, ma la regina del Bagaglino si è opposta sui social perché, a suo dire, la trasmissione voleva fare solo ascolti, approfittando della sua storia e quindi danneggiandola. Mediaset però ha fatto ben altro.

In quanto non si è limitata solo a cambiare l’intervista ma ha sospeso anche il caso Prati-Caltagirone dal talk show della D’Urso, dove dovevano essere presenti anche le due ex agenti della Prati: Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.