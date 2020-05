Antonella Mosetti, lo scatto col pancione: “Sei il mio futuro” – FOTO

Antonella Mosetti, lo scatto col pancione: “Sei il mio futuro”. La showgirl di Non è La Rai ha commosso i suoi followers con la foto di quando aspettava Asia

Antonella è stata una della showgirl più amate della televisione italiana. L’abbiamo conosciuta che era giovanissima, l’abbiamo vista crescere, diventare madre quando era nel fiore degli anni e mettere al mondo Asia che oggi è la sua più grande gioia. Abbiamo avuto modo di conoscerle meglio quando hanno partecipato al Grande Fratello Vip: Asia, durante quel periodo, venne presa molto di mira per la cotta che si prese per Andrea Damante. All’epoca il tronista era appena uscito da Uomini e Donne con Giulia De Lellis. La donna ha sempre sostenuto sua figlia e l’è stata molto vicino in quel periodo difficile.

Antonella Mosetti, la foto di quando aspettava Asia

Antonella ed Asia hanno un bellissimo rapporto, più che mamma e figlia sembrano amiche, se non sorelle. Asia con sua madre si confida, le dice ogni cosa, e non c’è stato un solo momento in cui Antonella abbia rimpianto di averla tenuta e non essersi concentrata completamente sulla sua carriera. Qualche mese fa, in occasione del compleanno di Asia, Antonella ha pubblicato una foto di quando l’aspettava.

Sotto la foto di lei con il pancione, la didascalia è una dichiarazione d’amore per sua figlia. “Sei il mio passato e sei il mio futuro” scrive, descrivendo il loro bellissimo rapporto. La foto ancora oggi circola in rete, soprattutto quando le fan delle due Mosetti vogliono omaggiare il loro legame.