Ragazza di 17 anni precipita dal settimo piano: la tragedia sotto gli occhi della madre

Una ragazza di 17 anni, affetta da disabilità, è deceduta nella serata di ieri a San Giorgio a Cremano (Napoli) dopo essere precipitata dal settimo piano di una palazzina.

Dramma nella serata di ieri a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Una ragazza di soli 17 anni affetta da disabilità è deceduta dopo essere precipitata dal settimo piano di una palazzina in via Pittore. Secondo una prima ricostruzione, la giovane sarebbe caduta inavvertitamente mentre si trovava in balcone piombando sull’asfalto. Ad accorgersi dell’accaduto sarebbe stata la madre che pare fosse presente in casa al momento della tragedia. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi del 118 che purtroppo non hanno potuto far nulla per la giovane se non constatarne il decesso, probabilmente sopraggiunto sul colpo. Intervenuti sul posto anche gli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti del caso.

San Giorgio a Cremano (Napoli), tragedia in serata: ragazza di 17 anni muore precipitando dal settimo piano della sua abitazione

Una ragazza di soli 17 anni è deceduta nella serata di ieri, lunedì 4 maggio, a San Giorgio a Cremano, comune in provincia di Napoli. Secondo una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e dalla redazione di Fanpage, la giovane, affetta da disabilità, è precipitata nel vuoto dal settimo piano cadendo dal balcone della sua abitazione, in un palazzo di via Pittore. Al momento dell’accaduto pare che in casa vi fosse la madre della vittima che avrebbe assistito alla terribile tragedia. Contattati i soccorsi, sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma purtroppo per la ragazza non c’è stato più nulla da fare ed il personale medico ha potuto solo constatarne il decesso. L’impatto sull’asfalto dopo un volo di diversi metri è risultato fatale per la 17enne che sarebbe deceduta sul colpo. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale del comune nel napoletano che hanno provveduto ai rilievi per accertare la dinamica e le cause della tragedia. Pare, come riporta Fanpage, che si sia trattato di un drammatico incidente, una caduta accidentale mentre la ragazzina si trovava sul balcone di casa.

Diffusasi rapidamente, la notizia ha sconvolto l’intera comunità di San Giorgio a Cremano ed il sindaco, Giorgio Zinno, che, riferisce Fanpage, ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia della 17enne.

