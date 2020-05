Fase 2, Bonus bici e monopattini, le cifre dei trasporti. Finalmente sono arrivate delle risposte in merito

“Buono di 500 euro per bici e monopattini”. Per evitare l’incremento non sostenibile del traffico privato nelle città e i relativi problemi di congestione e inquinamento, è allo studio e in dirittura d’arrivo un buono fino ad un massimo di 500 euro per l’acquiso ti di bici e monopattini elettrici.

Fase 2, tutto ciò che c’è da sapere su bici e monopattini

A rivelarlo è stato il ministro delle infrastrutture, Paola De Micheli, in audizione alla Camera in merito alle ricadute del Covid 19 nel settore trasporti. Il bonus dovrà incoraggiare dunque l’acquisto di biciclette tradizionali e biciclette con pedalata assistita, monopattini, segway e hoverboard. Allo studio anche la possibilità di usare il bonus per i servizi di car sharing o scooter sharing. La ministra non ha chiarito le modalità di distribuzione del bonus, ma probabilmente verrà erogato sottoforma di rimborso dopo l’acquisto. Il problema è reale, secondo quanto riferito dalla ministra, sono circa tre milioni le persone in movimento dal 4 maggio sull’intero territorio nazionale.

