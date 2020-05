La mappa regione per regione dell’epidemia: nuovo aggiornamento al 6 maggio

Nel pomeriggio, sul sito della Protezione Civile, è stato pubblicato il nuovo aggiornamento del bollettino e della mappa regione per regione relativi all’epidemia da Covid-19 in Italia.

È arrivato, come ormai ogni giorno dall’inizio dell’emergenza, il bollettino del Dipartimento della Protezione Civile che ha aggiornato la situazione in merito all’epidemia da Covid-19 nel nostro Paese. I dati sul sito della Protezione Civile di oggi confermano ancora il trend visto negli ultimi giorni con il calo dei soggetti attualmente positivi ed i pazienti ricoverati in terapia intensiva, dato che evidenzia il calo della pressione sulle strutture ospedaliere italiane. Si aggrava, invece, il bilancio delle vittime con un incremento rispetto a ieri di 369 decessi.

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: l’aggiornamento al 6 maggio, i guariti superano i soggetti attualmente positivi in meno

Il Dipartimento della Protezione Civile ha aggiornato il bilancio dell’epidemia da coronavirus. Secondo i nuovi dati, i casi di contagio in Italia sono saliti a 214.457 dall’inizio dell’emergenza con un incremento di 1.444 nelle ultime 24 ore. Scendono ancora, invece, gli attualmente positivi: 91.528 in totale e ben 6.939 in meno rispetto alla giornata di ieri, il calo più alto dall’inizio dell’epidemia. In calo anche i pazienti ricoverati nelle terapie intensive ad oggi 1.333, ossia 94 unità in meno. Dato positivo anche quello in merito ai guariti, il cui bilancio, superando quello dei soggetti attualmente positivi, è arrivato a 93.245, con un incremento di 8.014. Purtroppo nelle ultime 24 ore, stando al nuovo bollettino, si sono registrati 369 decessi che portano il bilancio complessivo delle vittime a 29.684.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, aggiornata ad oggi, mercoledì 6 maggio.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 79.369 – 14.611 – 33.005;

– Piemonte – 27.939 – 3.247 – 9.834;

– Emilia Romagna – 26.379 – 3.737 – 14.251;

– Veneto – 18.479 – 1.568 – 10.122;

– Toscana – 9.657 – 899 – 3.670;

– Liguria – 8.551 – 1.243 – 4.002;

– Lazio – 6.995 – 538 – 2.024;

– Marche – 6.421 – 943 – 2.242;

– Campania – 4.532 – 376 – 1.816;

–Trento – 4.280 – 437 – 2.861;

– Puglia – 4.196 – 438 – 855;

– Sicilia – 3.281 – 250 – 830;

– Friuli Venezia Giulia – 3.094 – 306 – 1.826;

– Abruzzo – 3.047 – 341 – 915;

– Bolzano – 2.543 – 286 – 1.678;

– Umbria – 1.404 – 70 – 1.163;

– Sardegna – 1.319 – 119 – 577;

– Valle d’Aosta – 1.146 – 139 – 880;

– Calabria – 1.122 – 89 – 389;

– Basilicata – 399 – 25 –202;

– Molise – 304 – 22 – 103.

Da ieri non è stato registrato nessun decesso a Bolzano, in Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Basilicata e Molise. Almeno un caso di contagio, invece, in tutte le regioni italiane.

