Tragico schianto sulla provinciale: morto un ragazzo

Un ragazzo di 37 anni è deceduto ieri sera in un drammatico incidente stradale sulla provinciale 164, tra Bellizzi e Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno.

Drammatico incidente nella serata di ieri sulla strada provinciale 164 che collega Bellizzi e Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno. Lo scontro, secondo le prime informazioni, avrebbe coinvolto tre veicoli ed un ragazzo di 37 anni, a bordo di uno di questi, ha perso la vita. Nell’impatto, l’auto alla guida della quale si trovava la vittima, Loreto Rizzo di Bellizzi, si sarebbe ribaltata non lasciando scampo al 37enne. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi che non hanno potuto far nulla per la vittima estratta dalle lamiere. Tre persone sono rimaste ferite nel sinistro e trasportate d’urgenza presso l’Ospedale di Battipaglia, dove sembrerebbero essere arrivate in gravi condizioni. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente sulle quali stanno cercando di fare chiarezza le forze dell’ordine.

Un ragazzo di 37 anni è deceduto nella serata di ieri, mercoledì 6 maggio, in un tragico incidente stradale consumatosi sulla strada provinciale 164, tra Bellizzi e Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, riportata dalla stampa locale e dalla redazione di Fanpage, tre auto con alcune persone a bordo si sarebbero scontrate in un impatto molto violento.

Purtroppo nell’incidente una delle auto si è ribaltata ed il conducente, Loreto Rizzo 37enne di Bellizzi, ha perso la vita rimanendo schiacciato tra le lamiere. A nulla è valso il tempestivo arrivo dei sanitari del 118 provenienti da Battipaglia ed Eboli che non hanno potuto far nulla per la vittima. Come riporta Fanpage, nello scontro altre tre persone sarebbero rimaste ferite in maniera grave trasportate d’urgenza presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Battipaglia. Sul posto sono sopraggiunti anche i carabinieri della caserma locale che hanno effettuato i rilievi ed adesso stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente le cui cause sono ancora da accertare.

La tragedia, riferisce Fanpage, ha sconvolto i residenti della comunità di Bellizzi, paese della vittima, che hanno inviato numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia del 37enne.

