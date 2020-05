Uomini e Donne, svelato chi è l’Alchimista: si tratta di un ex corteggiatore che Giovanna aveva scartato dopo la prima puntata perché non le era scattato nulla

In questi giorni a Uomini e Donne stiamo vedendo un volto nuovo e decisamente interessante: l’Alchimista. Il nuovo corteggiatore di Giovanna, conosciuto in chat, sta facendo appassionare la tronista che nonostante non abbia mai visto il suo volto, non pensa che a lui. Su internet sono partite le varie cospirazioni e teorie riguardo a questa storia: chi sarà l’Alchimista? Alla fine, il mistero sembra essere svelato.

LAVAZZA, LO SPOT FA DISCUTERE: IL SIGNIFICATO DEL DISCORSO DI CHARLIE CHAPLIN –> LEGGI QUI

Ecco chi è l’Alchimista di Uomini e Donne

Ci aspettavamo che oggi rivelasse la sua identità, ma non è stato così. Dunque oggi sono partite di nuovo le teorie in merito, lo abbiamo osservato a lungo durante la puntata appena andata in onda, fino a che BitchyF non ha capito finalmente di chi si tratta. Pare che il famoso Alchimista sia Angelo, corteggiatore di Giovanna eliminato da tempo. Anche il portale Vicolo delle News lo ha rivelato, scrivendo: “Come già è stato scritto Angelo è stato un ex corteggiatore di Giovanna ed è stato eliminato da lei dopo solamente una puntata di Uomini e Donne, però fisicamente non aveva trovato quel boom che cercava. Ed è proprio quella parola a ricollegarlo all’Alchimista”.

LEGGI ANCHE –> Serie A, nuovi casi di contagio: positivi alcuni giocatori e membri dello staff

Angelo a suo tempo aveva detto: “Mi piaci Giovanni, sei una giusta, mi intrighi. Secondo me dietro quegli occhi meravigliosi c’è tanto da raccontare e da scoprire. Credo, e questa è una mia sensazione, anche tanto dolore e sofferenza. Esteticamente per me sei da boom, ma mi affascina moltissimo anche il tuo modo di essere e di esprimerti”.