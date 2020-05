In una Rsa di Savona il 100% degli ospiti sono positivi al coronavirus: i medici sono increduli.

Il coronavirus continua a diffondersi nel mondo: i casi continuano vertiginosamente ad aumentare così come i decessi. E’ risaputo che gli anziani sono la categoria più a rischio e fin dall’inizio della pandemia si stanno verificando eventi molto tristi nelle rsa. Il virus trova terreno fertile nelle case di riposo e aumentano i casi positivi. In una struttura di Millesimo, comune di Savona, è accaduto un fatto incredibile: gli ospiti della Rsa sono tutti positivi al covid-19. I tamponi sono stati eseguiti dopo alcuni casi di febbre.

Rsa Savona, gli ospiti tutti positivi

I 40 ospiti della residenza per anziani “Casa dei Tigli” di Millesimo sono tutti positivi al Covid-19. Il risultato degli esiti ha sorpreso i medici, increduli per lo strano caso: lo scorso 10 aprile i test sierologici avevano dato tutti esito negativo. Il 23 aprile, dopo che tre ospiti avevano manifestato i sintomi della malattia, sono stati eseguiti i tamponi. Nella giornata di ieri è arrivato l’esito scioccante. I tamponi sono stati eseguiti anche per gli operatori.

La cooperativa ha ribadito che lo scorso 10 aprile i test sierologici avevano dato esito negativo e ha spiegato che un medico della Protezione Civile ha visitato gli ospiti ed è emerso che tutte le procedure sono state adottate in modo corretto.