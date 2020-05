Sarah Scazzi, la madre: “Perdono solo in un caso”

Sarah Scazzi, la madre Concetta torna a parlare e spiega che potrebbe pensare al perdono per l’assassinio verso Cosima e Sabrina

L’omicidio di Sarah Scazzi, nel 2010, ad Avetrana, in Puglia, ha occupato per diverso tempo le cronache. Sono state condannate all’ergastolo per la morte della giovane la zia Cosima Misseri e la cugina Sabrina. Quest’ultima ha continuato ad accusare il padre, Michele Misseri. Si tratta in ogni caso di un assassinio in ambito familiare che trova pochi precedenti nella storia italiana per crudeltà ed efferatezza.

Sarah Scazzi, mamma Concetta: “Posso perdonare solo se…”

Torna a parlare la madre di Sarah, Concetta. In una diretta su Facebook, la donna ha ricordato il suo dolore ma anche rilasciato dichiarazioni a sorpresa. “La morte di una figlia in quel modo è uno strazio – ha spiegato – Non puoi pensare che ti sia stata tolta in quel modo. Eppure penso ancora che potrei perdonare Sabrina e Cosima”.

“Le perdonerei se confessassero – ha dichiarato – Sarebbe bello se dicessero finalmente la verità su come è morta mia figlia. Ma finché continuano con la loro menzogna, penso sia inutile pensare di andarle a trovare”.

