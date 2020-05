La bellissima Laura Torrisi fa ancora una volta sfoggio di tutta la sua bellezza. Ma stavolta in un modo diverso dal solito.

Sembra una eterna giovincella Laura Torrisi, a dispetto dei suoi 40 anni. Che però sembrano molti meno. Complice il suo bellissimo sorriso, l’incantevole porsi in ogni situazione ed un fisico costantemente tenuto in ottima forma, l’attrice originaria di Catania riesce ad ottenere sempre un perfect score del 100% di commenti e di interazioni positive sui suoi profili social.

Impossibile trovare un modo per criticarla. La bellissima siciliana intrattiene il suo pubblico con immagini e scatti sempre di buon gusto e che sono in grado di suscitare buon umore. Ora però ecco che lei stessa posta una fotografia inedita e mai mostrata prima. Riguarda sé stessa quando era bambina, nel corso di una gita a Roma con la famiglia. Si tratta di un felice ricordo riguardo al suo passato che porta molti dei suoi ammiratori a provare commozione e tanta dolcezza.

Laura Torrisi, una bellezza diversa

“Alle radici della famiglia: LE MAMME. Alla mia mamma, a me, a chi lo è, a chi lo diventerà, a chi vorrebbe ma non può, a chi l’ha scelto, a chi non l’ha scelto e anche a chi una mamma non ce l’ha più. Semplicemente GRAZIE”.

“Esseri meravigliosi, amorevoli e resilienti di tutto il mondo. SIETE LUCE”, scrive Laura in occasione della festa della mamma che si è celebrata domenica.