Per Justine Mattera è sempre il momento giusto di stare con soltanto della biancheria intima addosso. E di farci vedere come le sta.

Avere 48 anni e non mostrarli. È il caso di Justine Mattera, sempre bella e sempre decisa a mostrarsi in pose fin troppo conturbanti a volte. Il suo profilo Instagram è pieno di situazioni nelle quali lei nasconde giusto lo stretto indispensabile. Per il resto è tutto un gioco di esibizione e di seduzione, complice anche il suo fisico allenato e tonico.

La Mattera infatti si tiene in forma da sempre, praticando corsa e ciclismo a livello professionistico e prendendo parte a numerose competizioni. O almeno era così fino a quando non è scoppiata l’epidemia da Coronavirus. Adesso invece non resta che ripubblicare scatti di quei momenti o farsi vedere in momenti casalinghi particolari.

Justine Mattera, altro post conturbante su Instagram

Come quando si è fatta immortalare mentre sorseggiava un caffè di mattina presto sul terrazzo di casa. Ovviamente in posa iper sensuale, con le gambe totalmente scoperte. Va anche detto che non poche volte questa sua smania di apparire le è costata diverse critiche. Per molti suoi followers Justine infatti sfocia nel cattivo gusto. Ma lei non se ne cura e continua a seguire la propria indole.

