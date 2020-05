Georgina Rodriguez in palestra, il top esplode – FOTO

Georgina Rodriguez prorompente su Instagram, la compagna di Cristiano Ronaldo mette in mostra delle curve assolutamente sensazionali

Cristiano Ronaldo è ritornato in Italia e sta trascorrendo la quarantena allenandosi, prima di tornare sul campo insieme ai suoi compagni. La Juventus e i tifosi lo aspettano, in vista della ripresa del campionato che potrebbe avvenire tra un mese, per il rush finale scudetto dei bianconeri. Mentre lui lavora per farsi trovare al massimo della forma, come sempre, anche la sua Georgina Rodriguez ci tiene a tenersi in forma, e non potrebbe essere altrimenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Georgina Rodriguez, lo scatto in terrazzo fa furore: che lato B! – FOTO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cristiano Ronaldo, allenamento con Georgina Rodriguez: lei è pazzesca – VIDEO

Georgina Rodriguez, allenamenti da urlo

La bellissima modella argentina, dal suo arrivo in Italia, ha conquistato tutti per la sua femminilità davvero esplosiva. Le forme generose della sudamericana non potevano del resto certamente passare inosservate, tanto più se coltivate con allenamenti costanti e maniacali. Avendo al suo fianco un vero professionista del genere come CR7, non c’è da stupirsi. Ma è inevitabile restare in ogni caso senza fiato quando su Instagram lei mette in mostra le sue curve assolutamente da urlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ludovica Pagani, in costume più esplosiva che mai – FOTO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Elisabetta Gregoraci, look total black da impazzire – FOTO

In palestra, Georgina si prende un attimo di pausa, immortalandosi tra gli attrezzi. Ciò che risalta immediatamente è il top che fa letteralmente ‘esplodere’ la sua scollatura. Altrettanto inevitabile la pioggia di like e commenti estasiati per lei.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.