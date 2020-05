Elisabetta Gregoraci, look total black da impazzire – FOTO

Elisabetta Gregoraci fa sognare i suoi fan su Instagram, scatto di gran classe in un vestito corto ed attillato che seduce

La splendida Elisabetta Gregoraci non perde nemmeno una goccia del suo fascino, con il passare degli anni. Quest’anno, la showgirl ha spento 40 candeline, ma rimane una donna davvero bellissima. Anche in quarantena e alle prese con la vita familiare, la calabrese ha regalato in questo periodo ai suoi numerosi e affezionati followers scatti davvero conturbanti. Si tratta sicuramente di una delle donne più affascinanti del Belpaese e non perde occasione per confermarlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Elisabetta Gregoraci, i fan sognano con lei al sole – FOTO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Elisabetta Gregoraci, la camicetta si apre: che spettacolo – FOTO

Elisabetta Gregoraci, un fascino che lascia senza fiato

Anche per lei, c’è spazio per un po’ di nostalgia. In attesa di riprendere la consueta routine di tutti i giorni, Elisabetta si lascia andare ai ricordi e in un post sul proprio profilo spiega: “Quando la tuta non era il mio abbigliamento quotidiano…”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Emily Ratajkowski, trasparenze esagerate su Instagram – FOTO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ludovica Pagani, in costume più esplosiva che mai – FOTO

E’ sicuramente una bella abitudine che non va persa, quella di ammirarla nel pieno del suo fascino seducente. Un look in total black che rapisce, con un vestito davvero corto e attillato. Risaltano non solo le sue forme generose, ma anche la sua grande classe. In attesa di tornare a vederla splendere in tv, fissiamo questa immagine nella nostra memoria.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.