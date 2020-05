Georgina Rodriguez, lo scatto in terrazzo fa furore: che lato B! – FOTO

Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, fa impazzire Instagram con una foto più provocante che mai: la modella argentina in gran forma

Quella formata da Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo è da tempo una delle coppie più chiacchierate dello show business. Naturale, visto che parliamo di una fotomodella dalla bellezza accecante e di un giocatore cinque volte Pallone d’Oro. Discussioni che hanno avuto luogo anche in questo periodo, con il fuoriclasse della Juventus al centro della polemica per qualche suo atteggiamento in Portogallo non propriamente consono alle norme di sicurezza che tutti dovremmo osservare per evitare i rischi da coronavirus.

Georgina Rodriguez, ma cosa fai? Stende i panni, ma…

L’attaccante è atteso nei prossimi giorni in Italia, con gli allenamenti che potrebbero presto riprendere portando ad una ripartenza del campionato. Intanto, Georgina si gode i momenti di relax casalingo. Ma forse si fa prendere decisamente la mano, come dimostra lo scatto postato oggi su Instagram.

La prorompente sudamericana si fa immortalare nell’atto, apparentemente normalissimo, di stendere i panni. Ma lo fa indossando solo gli slip al di sotto della maglietta, lasciando intravedere un lato B in forma assolutamente smagliante. Uno scatto da far girare letteralmente la testa. Se Cristiano sa come stupire in campo, lei sa come farlo sui social, altroché.