Silvia romano, un messaggio agli italiani su facebook

Silvia Romano, dopo le minacce e le accuse subite, decide di rispondere agli italiani con un messaggio su facebook. “Godiamoci questo momento insieme”

Silvia Romano, la giovane italiana liberata lo scorso weekend dopo il rapimento in Kenya, dopo una serie di minacce e insulti da parte di molti concittadini, ha deciso di mostrarsi postando un messaggio su Facebook. La sorpresa però è che la ragazza ha scelto di parlare a tutte quelle persone che l’hanno difesa e hanno cercato di tutelarla dalla malvagità che le hanno buttato addosso. “Vi chiedo di non arrabbiarvi per difendermi, il peggio per me è passato“. Sono le parole di Silvia, scritte nel suo profilo Facebook che è visibile solo ai suoi amici.

Il messaggio di Silvia Romano

Riportiamo il messaggio completo: “A tutti gli amici e le amiche che mi sono stati vicini con il cuore in questo lungo tempo grazie grazia grazie – scrive – Grazie anche a chi non era un amico, ma un conoscente o uno sconosciuto e mi ha dedicato un pensiero. A tutti coloro che hanno supportato i miei genitori e mia sorella in modo così speciale e inaspettato: scoprire quanto affetto gli avete dimostrato per me è stato ed è solo motivo di gioia, sono stati forti anche grazie a voi e io sono immensamente grata per questo. Non vedevo l’ora di scendere da quell’aereo – continua – perché per me contava solo riabbracciare le persone più importanti della mia vita, sentire ancora il loro calore e dirgli quanto le amassi, nonostante il mio vestito”.

Scrive ancora: “Sentivo che loro e voi avreste guardato il mio sorriso e avreste gioito insieme a me perché alla fine io sono viva e sono qui. Sono felice perché ho ritrovato i miei cari ancora in piedi, grazie a Dio, nonostante il loro grande dolore. Perché ho ritrovato voi tutti pronti ad abbracciarmi – continua – Io ho sempre seguito il cuore e quello non tradirà mai. Vi chiedo di non arrabbiarvi per difendermi – conclude – il peggio per me è passato. Godiamoci questo momento insieme. Vi abbraccio tutti virtualmente forte e spero di farlo presto anche dal vivo. Vi voglio bene”.