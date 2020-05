Elisabetta Canalis , 42 anni e non sentirli. La bellissima modella nata a Sassari nel 1978, ha un fisico statuario e lo ha dimostrato in un post su Instagram.

Elisabetta Canalis nata a Sassari nel 1978, ha un fisico davvero invidiabile forte di tutti gli allenamenti quotidiani che fa. E lo ha fatto in un post stile Baywatch, con bel messaggio “Un piccolo assaggio d’estate“. Un costume mozzafiato con un fisico statuario e perfetto e sempre splendida da una spiaggia della California.

Una sorpresa per i suoi follower

Visualizza questo post su Instagram A lil taste of Summer Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 15 Mag 2020 alle ore 2:22 PDT

Nei giorni scorsi, la Canalis, aveva promesso una sorpresa ai suoi follewer ma non si è ancora visto nulla: “Stiamo preparando una sorpresa per voi, c’è ancora qualcosina da perfezionare ma.” Tornando al post odierno, c’è da dire che Elisabetta Canalis, sarebbe decisamente adatta a fare l’attrice per la famosa serie Tv “Baywatch“.La foto parla chiaro ed è davvero stupenda Elisabetta.

Nei giorni scorsi, Elisabetta Canalis, si è collegata al periodo triste che stiamo vivendo a causa del Coronavirus: Visto che i nostri amici parrucchieri resteranno chiusi ancora un po’, io ho approfittato di questo periodo per imparare a farmi la piega da sola ( @niky_epi mi aiutava via FaceTime) magari può essere d’aiuto anche a voi ✌🏼 During the lockdown I learned how to get the best blowout at home ! Check it out 🙎🏽‍♀️thanks to my friend hairstylist @niky_epi via FaceTime

Io i capelli me li faccio da sola

Insomma, bella ed eclettica, Elisabetta Canalis sta stupire sempre tutti. E in California ha trovato tutta la sua dimensione .

Un fisico mozzafiato Elisabetta Canalis