Neri Marcorè: chi è, biografia, carriera e vita privata

Neri Marcorè nasce il 31 luglio del 1966 a Porto Sant’Elpidio nella provincia marchigiana di Fermo. Era un bambino molto timido ed intelligente che già ad otto anni faceva le imitazioni di Ornella Vanoni. La sua carriera di intrattenitore inizia presto con delle partecipazioni a una serie di spettacoli itineranti organizzati dal proprietario di una radio locale.

La vita privata di Neri Marcorè

Dopo aver frequentato il liceo linguistico si iscrive alla facoltà di interpreti e traduttori dell’Università di Bologna dove studia inglese e tedesco. Una volta laureatosi inizia a lavorare nel doppiaggio, dividendosi tra il lavoro e le prime esperienze teatrali. Debutta, infatti, nel 1993 con lo spettacolo di Carlo Goldoni “La finta ammalata in musica”. La prima apparizione in tv la va al fianco di Corrado Mantoni nell’edizione del 1998 de La Corrida. Seguono poi Stasera Mi Butto, Ricomincio Da Due, Il Pippo Kennedy Show e L’Ottavo Nano. In quest’ultimo si cimenta nei panni de Il Conte Swaroski, personaggio romantico e stralunato che proviene da un vecchio sceneggiato in bianco e nero. Da lì una serie di esperienze e soddisfazioni lavorative. Si impegna anche sul fronte politico candidandosi nel 2007 nel collegio di Fermo in una lista di sostegno a Walter Veltroni. Nel 2009 realizza un documentario intitolato La rinascita del parlamento della liberazione alla costituzione.

