Emma Marrone, la bella cantante pugliese, ha fatto sapere su Instagram che si è innamorata. Ma scopriamo di chi…

Visualizza questo post su Instagram Credo di essermi innamorata per la prima volta davvero. ❤️ Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown) in data: 16 Mag 2020 alle ore 5:29 PDT

Emma Marrone, ha usato il suo profilo Instagram, per fare una dichiarazione d’amore. Dichiarazioni pesanti, forti. Ma il messaggio non è rivolto ad un uomo, come tutti potrebbero pensare, ma ad un’auto.: “Credo di essermi innamorata per la prima volta davvero”. L’auto in questione, come potete vedere dal post è una Ferrari.

I suoi follower inizialmente non avevano capito a chi fosse riferito il messaggio. Su Twitter si era già scatenato il toto fidanzato, ma sono rimasti delusi in tanti.

Sopo Marco Bocci e Stefano De Martino, l’ultima sua relazione arrivata sui principali giornali di Gossip è con Nikolai Danielsen ma lei non ha mai confermato.

Annullamento concerto del 19 settembre

Emma Marrone ha confermato l’annullamento del concerto del 19 settembre. Oltre a questo ha voluto omaggiare con un messaggio tutte le sue colleghe donne che stanno vivendo questo periodo difficile come tutti gli italiani Ecco il post: Covid-19 ha ulteriormente peggiorato la condizione femminile in Italia. Il concerto #unanessunacentomila previsto per il 19 settembre non può essere confermato per l’emergenza sanitaria in atto. Ma @fiorellamannoia, @real_brown, @giorgiaofficial, @officialnannini, @laurapausini, @amorosoof e @elisatoffoli non si fermano, non si lasciano abbattere. Anzi, hanno scelto la copertina di #GQItalia per rilanciare la loro battaglia di principi contro la violenza di genere e parlare agli uomini italiani. GQ, il maschile con oltre 20 anni di storia, ha scelto di essere al loro fianco, di tingere di rosa fluo il logo e di sensibilizzare con il numero «Uomini che amano le donne» le coscienze dei suoi lettori. –

Repostate questa copertina. Date forza al valore culturale di un’idea di giustizia che non deve arretrare per un virus. Grazie @audiffredi : #GQCONLEI

#GQmaggiogiugno2020

Link in bio!

Emma Marrone un omaggio alle colleghe

Insomma , un bell’omaggio anche alle colleghe oltre che alla fiammante Ferrari che ha colpito il suo cuore. Bella e Brava Emma Marrone