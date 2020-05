Belen Rodriguez, sola a Milano senza il marito Stefano De Martino, ancora a Napoli, si consola con l’amica Elodie Di Patrizi.

Elodie Di Patrizi e Belen Rodriguez vicine e senza i rispettivi partner. La showgirl argentina e la cantante, nelle scorse ore, hanno pubblicato una storia su Instagram in cui si sono mostrate molto vicine. Belen, in particolare, ha dimostrato il proprio affetto all’amica con cui ha trascorso la serata approfittando dell’inizio della Fase 2 che permette anche di vedere gli amici.

Belen Rodriguez ed Elodie Di Patrizi insieme sui social: guancia a guancia e senza mascherina

Belen ed Elodie sono molto amiche e, approfittando della Fase 2, vivendo entrambe a Milano, si sono concesse una serata insieme. La storia pubblicata prima dalla Rodriguez e poi ricondivisa da Elodie, in breve tempo, ha fatto il giro del web. I fans, tuttavia, oltre che la bellezza delle protagoniste della foto, hanno notato la loro estrema vicinanza. Belen ed Elodie, infatti, sono molto vicine e senza mascherina mentre sorridono all’obiettivo.

Sia Belen Rodriguez che Elodie hanno trascorso la quarantena a Milano. La showgirl argentina, però, nelle ultime settimane, è rimasta sola con il figlio Santiago. Il marito Stefano De Martino, infatti, si trova a Napoli dove sta preparando la nuova stagione del programma di Raidue “Made in Sud”.

“Ritorna Made in Sud il mese prossimo in onda ed è per questo motivo che da oggi mi sono trasferito da solo a Napoli per continuare qui la mia quarantena e per cominciare a lavorare tra qualche settimana al programma”, ha fatto sapere Stefano annunciando la sua partenza.

Senza il marito Stefano, dunque, Belen si consola con l’amica Elodie con cui già altre volte si è fatta vedere sui social.