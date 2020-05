Giulio Golia: Età, carriera e vita privata della ‘Iena’

Giulio Golia è un conduttore televisivo di Torre del Greco, in provincia di Napoli, nato il 07 giugno 1970, sotto il segno dei Gemelli.

Giulio Golia dopo gli studi diventa animatore in giro per il mondo fino a quando negli anni ’90 lascia i villaggi turistici per entrare nel mondo dello spettacolo. Prende parte ai programmi ‘La sai l’ultima’, ‘Scherzi a parte’, ‘Tira e Molla’ e ‘Ciao Darwin’ fino al 1998 quando inizia a lavorare per ‘Le Iene‘. Sono molti i suoi personaggi che gli regalano il successo come Totò Fattazzo (uomo semplice che si domanda del perché dell’ingiustizie quotidiane), Giulio Hulko (e il tormentone di mostruosoo) e Boccione (che smaschera i professionisti disonesti che truffano la gente). Nel 2007 conduce il Festivalbar con Enrico Silvestrin ed Elisabetta Canalis. Nel 2010 è una delle guest star ne ‘I Cesaroni’ e presenta anche quattro puntate di ‘Focus Uno’. Promosso poi conduttore de ‘Le Iene‘, dal 2016 affianca Nadia Toffa realizza sempre molti servizi come quello del febbraio 2018 sulla baby gang di Napoli, che ha attirato l’attenzione del pubblico dato che cercava di capire il motivo per cui questi ragazzi scelgono di vivere la vita che vivono.

Le nozze tra Giulio Golia e Claudia Tortora

Dal 2013 Giulio Golia è sposato con Claudia Tortora. Si sono sposati il 19 giugno a Procida. Un matrimonio originale, celebrato a bordo della Blue Dream, una barca a vela davanti ai tanti invitati.

Giulio Golia è alto 1.80 metri e pesa 93 kg. È una buona forchetta e non può rinunciare alla mozzarella di bufala, alla parmigiana di melanzane e al polpettone.