Coronavirus, non arrivano buone notizie dalla Cina | Le novità sui sintomi

Il mondo intero è con il fiato sospeso a causa delle nuove notizie riguardanti un nuovo focolaio di Coronavirus che si è verificato in Cina

Tutto il mondo è in allarme per le notizie che stanno arrivando dalla Cina. Nel nord-est del Paese sono stati scoperti nuovi focolai di Coronavirus che hanno spinto le autorità alla reintroduzione dei provvedimenti di lockdown.

Stando a quanto hanno riportato i medici cinesi, le persone contagiate dal Coronavirus nelle province di Jilin e Heilongjiang ci stanno mettendo maggiore tempo a uscire dall’infezione. Infatti pare che mostrino sintomi, cosa che non è accaduta a soggetti colpiti dal virus a Wuhan nella fase precedente.

Il dottor Qiu Haibo, che si occupa dei contagi nei nuovi focolai, ha dichiarato ai microfoni di ‘Bloomberg‘ che il periodo di incubazione del Coronavirus superiore a 14 giorni ha fatto aumentare i casi in famiglia. Questo evento sta facendo diventare più complicato l’impegno per bloccare la diffusione del virus e potrebbe dimostrare che la malattia si sta modificando.

Gli infettati del nord-est manifestano soprattutto danni ai polmoni. A Wuhan invece i pazienti hanno avuto problematiche anche a cuore, reni, stomaco e intestino.

Una ricerca condotta il mese scorso dall’Università di Zhejiang ad Hangzhou ha portato alla luce il fatto che la malattia è cambiata in almeno 30 ceppi diversi, dichiarando che lo studio di farmaci e vaccini deve considerare l’impatto di questi cambiamenti che si presentano per scongiurare eventuali problemi.

Gli esperti non sono certi del fatto che il virus stia mutando significativamente e se le diversità osservate dai dottori cinesi possano essere causate dal fatto che ora sono in grado di monitorare le persone affette da Coronavirus in maniera migliore rispetto a quando la malattia è esplosa a Wuhan. In quel momento il sistema sanitario è collassato spingendo i medici a trattare solo i casi più gravi.

Si deve però anche dire che questo nuovo cluster scoppiato nel nord-est risulta essere decisamente più circoscritto rispetto a quello di Hubei. Infatti in quel caso si sono contagiati 68.000 soggetti.