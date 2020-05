Novità in arrivo: Benedetta Rossi ha una nuova aiutante

Benedetta Rossi più energica che mai presenta la sua nuova aiutante. I suoi follower già la adorano proprio come la cuoca

Benedetta Rossi ormai è conosciuta da tutti per la sua bravura in cucina. Gli italiani l’hanno scoperta grazie al suo programma televisivo Fatto in casa per voi in onda su Real Time. Ora, soprattutto in questo periodo di lockdown, i fan sono cresciuti e la seguono per ricevere consigli e nuove ricette da sperimentare. Da qualche giorno oltre a suo marito e alla sua mascotte Nuvola, è arrivata in aiuto una new entry. Insieme hanno fatto la passata di pomodori, una vera delizia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Curiosità su Alessandro Gassman chi è: età, carriera e vita privata

Benedetta Rossi svela le sue origini

In una delle ultime foto è insieme a una donna anziana, probabilmente sua madre o sua nonna. Le due hanno fatto la passata di pomodoro e Benedetta ha svelato le sue origini da contadina. La cuoca infatti sottolinea questa sua caratteristica e ne va fiera, proprio perché è quella che è grazie alle sue origini.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Miriam Leone su Instagram senza veli | pazzesca | FOTO