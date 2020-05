Si allontana per ascoltare i messaggi dell’amante. Ma qualcosa va storto

Scende dall’auto per ascoltare i messaggi dell’amante. Ma viene tradito da un dettaglio. Il suo video diventa virale. Cosa è successo

Incredibile. Un uomo sposato è riuscito a farsi scoprire di avere un’amante non solo dalla moglie ma dal web. Il marito da qualche tempo aveva una relazione extraconiugale con un’altra donna. Si trovava insieme alla moglie in auto quando ha ricevuto alcuni audio della sua amante. Per non creare sospetti, l’uomo è uscito dalla macchina con la scusa di dover rispondere ad alcuni messaggi di lavoro. Ma non ha pensato ad un dettaglio.

I messaggi dell’amante diventano virale

La vicenda è avvenuta in Messico. L’uomo aveva lasciato lo smartphone collegato al bluethoot dell’auto e la moglie ha così ascoltato tutti i messaggi dell’amante. Che scoperta! “Ciao amore perché non mi hai mandato nessun messaggio? Sei con tua moglie o cosa?” Chiede l’amante. L’espressione del traditore diventa virale grazie ad un video tiktok che ha fatto il giro del web.

Il video si chiude con una musica di sottofondo molto nota ai fan della serie Breaking Bad. Si tratta di “Negro y Azul dei Coates de Sinaloa” La traduzione dei versi finali sono perfetti per la situazione: “Quel tizio è già morto, ma ancora non lo sa”. L’evento è molto imbarazzante ma anche divertente. Di certo non per il marito che è stato smascherato non solo dalla moglie ma dal mondo intero. La notizia infatti ha fatto il giro de web, non solo locale.

