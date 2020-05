Elisabetta Gregoraci dalla Balivo, la confidenza su Briatore lascia di stucco

Elisabetta Gregoraci, ospite del programma a Vieni da me, parla con la conduttrice e rilascia delle dichiarazioni mai dette prima

Elisabetta Gregoraci, ospite del programma di Caterina Balivo, Vieni da me in onda ogni giorno dopo il tg1, si confida con la sua amica in diretta tv. La showgirl calabrese è in collegamento con la conduttrice e si lascia andare a dichiarazioni inedite. La mamma di Nathan Falco parla, tra le altre cose, anche del suo grande amore ed ormai ex marito, Flavio Briatore.

Diverse le domande scomode che Caterina Balivo ha rivolto alla sua ospite e amica. Lei non si tira indietro, risponde a tutto, senza mai perdere il sorriso. E tra vecchi video, qualche risata e domanda provocatoria, Elisabetta sviscera cose interessanti e si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa.

Si parla di tutto, dalla bellezza e della chirurgia estetica ma anche di amore, relazioni, fedeltà e tradimenti. Ed è in merito a questo che la ex moglie di Briatore spiazza tutti.

Elisabetta Gregoraci, la rivelazione sul tradimento di Briatore

Nella bella e interessante intervista che Caterina Balivo ha fatto ad Elisabetta Gregoraci a Vieni da me è saltato all’occhio una rivelazione inedita. Ad una delle domande scomode che la conduttrice ha fatto alla showgirl la risposta è stata inaspettata.

“Elisabetta, sei mai stata tradita?” le ha chiesto la Balivo. La mamma di Nathan Falco di tutto punto ha risposto: “Tradita? Sempre meglio non saperlo, ma secondo me sì.” Un retroscena della vita sentimentale con il suo ex Flavio Briatore che fino ad ora non era mai trapelato. Un tradimento presunto, non accertato ma che pone dei dubbi sul loro lungo rapporto dal quale è nato proprio il loro figlio.

“Io sono un po’ detective e rompiscatole – ha ammesso all’amica la Gregoraci – Ho beccato in passato messaggi di varie signorine che, diciamo, erano molto gentili. Ad alcuni messaggi rispondevo io”, l’altra confessione inedita.

Ma Elisabetta non si ferma e ammette di aver sempre perdonato. Due i motivi: l’amore per il figlio Nathan Falco e la voglia di preservare il matrimonio con il ricco imprenditore. “Erano cose abbastanza soft” ha ammesso la show girl.

I due, nonostante la separazione, sono rimasti però in buoni rapporti e come ha ammesso lo stesso Briatore abitano a 300 metri di distanza uno dall’altro.