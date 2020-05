George Clooney è un bravissimo attore e anche un uomo molto affascinante che ha manifestato il suo amore per il nostro Paese comprando una splendida villa sul lago di Como.

È una villa da mille e una notte quella sul lago di Como dell’attore americano George Clooney. Location che in passato ha visto nascere la sua storia d’amore con l’allora giovanissima Elisabetta Canalis. Già vendendo dall’esterno la villa non si può che rimanere a bocca aperta, per la sua grandezza ma anche per la sua posizione: difronte al Lago di Como. Una rilassante oasi in mezzo al verde. Un’immagine da cartolina che George Clooney ha mostrato più volte sui Social e che ha fatto il giro del mondo vista la sua fama. E ha ospitato grandi artisti: attori ma non solo e amici dell’attore americano, paparazzati poi anche nel momento più importante, quando scendevano dalle imbarcazioni per entrare nella fantastica villa. Una casa dotata di tutti i comfort, bellissima, elegante, chic e molto sontuosa. Sempre dall’esterno, oltre a vedere la folta vegetazione e quindi l’immensità e la vastità dei suoi giardini, si può anche notare l’ampia piscina e la zona intorno, piena di lettini, comodi e high teech. Inoltre ci sono anche seggiole intorno a un lungo tavolo di legno, un materiale molto amato da George Clooney, soprattutto nelle sue tonalità più chiare.

LEGGI ANCHE -> Elettra Lamborghini dopo la quarantena: “Me le sono rifatte” – FOTO

I bellissimi interni della villa di George Clooney

Anche all’interno della villa George ha optato per il legno con mobili d’epoca, abbinandolo a tappeti alla moda, che donano molto calore alla sua bellissima dimora.

LEGGI ANCHE -> Elisabetta Gregoraci dalla Balivo, la confidenza su Briatore lascia di stucco

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Delle Scale lunghe conducono dall’atrio e dalla zona giorno alla zona notte, che però Clooney, per difendere la sua privacy, non ha voluto far vedere sui Social.