Elettra Lamborghini dopo la quarantena: “Me le sono rifatte” – FOTO

Elettra Lamborghini è tornata ad occuparsi del suo aspetto fisico e riscalda i motori per tornare a lavorare. La novità è evidente sul volto della cantante

Visualizza questo post su Instagram Quarantine day 50 🧟‍♀️🧟‍♀️🧟‍♀️🧟‍♀️🤣 Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini) in data: 26 Apr 2020 alle ore 10:12 PDT

Elettra Lamborghini dopo la fine del lockdown e la riapertura dei negozi, centri estetici ed estetisti è tornata a prendersi cura del suo corpo. Le sue sono curve sinuose e parecchio appariscenti. La giovane cantante non le nasconde di certo, anzi ne ha fatto un suo punto di forza. Tutti conoscono il suo lato B da urlo sul quale compare un enorme tatuaggio che glielo macula tutto e un decolleté esplosivo.

Durante la quarantena si è spesso lamentata con i suoi followers di essere ingrassata ma negli ultimi tempi si è rimessa in forma. Non sono mancate le maschere viso, gli allenamenti e qualche ricetta light data ai suoi fan. Tutto rigorosamente documentato sui social ai quali non ha nascosto di essere un po’ stanca e frustrata di questa situazione. Ma nonostante tutto il sorriso e la battuta non le mancano mai.

In questi ultimi giorni anche Elettra si sta preparando per tornare a lavoro e per questo è stato immancabile un ritocchino che di certo non passa inosservato.

Elettra Lamborghini, extension ciglia lunghissime dopo il lockdown

Elettra Lamborghini è dunque tornata dall’estetista dopo lunghe settimane in cui lei, come tutti, è rimasta a casa per via del lockdown. Non sono mancati trattamenti e cura del corpo in casa per la cantante ma ora un intervento da parte dei professionisti era necessario.

L’interpreta del tormentone Musica (e il resto scompare) ha rifatto le ciglia. Da qualche giorno sfoggia delle extension ciglia lunghissime, scure e ben compatte. Un effetto sorprendente che la fanno sembrare truccata anche quando non ha sul viso nemmeno un filo di trucco. Uno sguardo intenso e pieno di profondità.

Il risultato del suo trattamento Elettra lo ha mostrato in una sua Stories condivisa su Instagram nella quale la differenza rispetto a prima è molto evidente. Il primo piano, con i capelli legati, mostra le sue lunghissime ciglia: “Sono viva, mi sono rifatta le ciglia e sono un po’ pentita però devo ritornare a lavorare” ha detto.

Un intervento necessario dunque per Elettra che non sembra essere però al settimo cielo. Una sensazione un po’ strana anche per lei che piano piano deve riabituarsi alla normalità.