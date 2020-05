Nelle scorse ore ha avuto luogo un terribile disastro aereo che ha coinvolto più di cento persone, tra passeggeri e membri dell’equipaggio. Le immagini.

ISLAMABAD – Un aereo della Pakistan International Airlines (Pia) in volo da Lahore è precipitato nei pressi dell’aeroporto di Karachi, riferisce l’agenzia Ani, con a bordo più di 90 persone. Il volo A320 era diretto a Karachi ed è precipitato pochi minuti prima dell’atterraggio nell’aerea residenziale Jinnah Ground. Alcuni filmati mostrano colonne di fumo levarsi dal luogo dello schianto. Diverse abitazioni sarebbero state colpite dallo schianto.

Breaking News: A passenger plane of Pakistan International Airlines (PIA) crashes near Karachi airport. The flight, A-320, was carrying 90 passengers and was flying from Lahore to Karachi.#planecrash pic.twitter.com/biq7D23c9p

