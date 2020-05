Justine Mattera, in bagno a due pezzi e si resta senza fiato – FOTO

“In realtà manca solo l’abbronzatura.” Comincia cosi, l’ennesimo post di Justine Mattera messo su instagram che ha mandato in tilt i suoi numerosi e agguerriti follower.

Justine Elizabeth Mattera è nata a New York ed è nata 49 anni fa. Un fisico davvero da fare invia alle ragazzine. Un costume che lascia senza fiato e che è ha subito scatenato i suoi seguaci su Instagram: “Grande Justine!!!👏👏👏L’abbronzatura da ciclista si farà nei mesi a venire 😊😊Buona giornata 👋👋👋”. Il primo commento di un follower. Arriva anche la prima critica: “Anche 5/6 kili in più e saresti davvero perfetta!!!👏👏👏😍😍😍❤️❤️❤️🌹👍”. C’è qualcuno invece che non ha apprezzato la sua faccia: “Senti ma perché questa espressione del viso?”. Insomma, ama far parlare di se la bella americana, che è stata sposata con il compianto Paolo Limiti.

Justine Mattera e l’iniziativa per il Covid 19

Nella mattina di Venerdi, la bella Justine Mattera, ha pubblizzato una bella iniziativa benefica: Mangano ha scelto di dare il suo contributo per combattere il COVID-19 donando il 10% dei ricavi per sostenere i medici e gli infermieri degli ospedali bresciani.

Inoltre, con l’acquisto di un qualsiasi capo nello shop online, ogni cliente verrà omaggiata di una mascherina creata dal brand. #togetherinsiemensemble 🌍

Eclettica Justine Mattera, in costume e in mezzo ai fiori

La quiete prima della tempesta. Si intitolava cosi un post di Justine Mattera pubblicato nella giornata di ieri, giovedi 21 maggio: “Chi sei, bambina?” In questo momento non lo so, signore. Se potessi lo farei, ma purtroppo sono confusa, ho cambiato dimensioni dieci, cento, mille volte e questa è una cosa che sconcerta! “Devo dirti una cosa importante, bambina! Ricordati di non perdere mai la calma, qualunque cosa accada!” #aliceinwonderland

Ama spesso lasciare tutti senza fiato e le critiche sembrano scivolarle addosso come pioggia. Non le sente e che dire, chapeau. Certi commenti fanno venire i brividi e non li merita.

Non c’è nulla di male. Justine Mattera, sei bellissima e continua cosi