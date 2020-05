Al Bano Carrisi compleanno: alla festa ha gli occhi per una sola persona. Lui e Loredana Lecciso sono finalmente felici dopo tanto tempo

Il noto Al Bano Carrisi ha festeggiato il suo 77esimo compleanno. Ha spento le candeline su ben sei torte che sono state preparate soltanto per lui. Stando a quanto segnalato da La Gazzetta del Mezzogiorno, sono state fatte sei torte in suo onore. Tra queste non poteva mancare quella preparata dalla sua ex moglie Romina Power, che ogni anno fa sempre qualcosa di speciale per il suo ex marito al quale è molto legata nonostante siano tantissimi anni che non stanno più insieme.

Al Bano e Loredana Lecciso felici al compleanno

Al Bano, però, ha deciso di brindare con Loredana Lecciso e i loro figli Jasmine e Bido. Secondo fonti ben informate, pare che Romina volesse che il suo ex marito tagliasse la torta nella casa, all’interno della tenuta, dove l’artista americana si trova insieme a Yari. Nonostante questo, nessuna polemica ma un clima molto sereno e disteso ha circolato questa giornata felice per il cantautore, stando nell’abbraccio delle persone care. Sicuramente anche i figli avuti con la bella Romina hanno trovato il modo per fargli sentire la loro vicinanza in questo giorno di festa.

