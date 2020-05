Justine Mattera il top bianco forato, si vede tutto -FOTO

Justine Mattera il top bianco forato non lascia spazio all’immaginazione: si vede tutto – FOTO

“Sunday. Vado a prendere le brioches (meno brioches più addominali). Poi trekking con i bambini e magari un po’ di sole. Sempre con la mascherina. Buona domenica a voi!” comincia così la didascalia dell’ennesimo post pubblicato da Justine Mattera su Instagram, che ha fatto impazzire e ribollire gli spiriti dei suoi ammiratori.

La foto ha ricevuto tantissimi likes e complimenti, ma anche una critica di chi ha detto che la foto non ha senso per il contrasto di colori. Lei ha risposto: “Invece è qua che ti sbagli. Una foto deve provare qualcosa. Pure stonando. Questa foto era uno scarto, ero in movimento. Invece oggi riguardandola mi sembrava di riflettere l’insicurezza e mi piaceva anche la mia morbidezza” si difende lei. Una invece le ha scritto “Non mi piaci, appari volgare” e lei ha risposto “Meno male che è solo apparenza!”. Uno gli scrive: “se esci così al primo soffio di vento ti troviamo nuda per le vie della città”, lei risponde “è di maglia, non si sposta”. “Ma mettere ogni tanto una semplice foto? se si è belli non serve essere mezzi nudi!” e lei risponde “meno male che le foto non rientrano in queste!”.

Justine è sicuramente uno dei personaggi più amati e provocanti del web. Seguitissima da tantissime persone, riceve sempre tanti likes e apprezzamenti da chi ogni giorno la segue con passione e con affetto.