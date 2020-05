Una domenica movimentata per Naike Rivelli. La bella figlia di Ornella Muti oggi ha postato una foto un po inquietante, ma allo stesso simpatica e divertente, come lei sa sempre essere.

Una domenica un pò diversa per Naike Rivelli. La bella figlia di Ornella Muti oggi ha postato una foto un po’ inquietante, ma allo stesso simpatica e divertente, come lei sa sempre essere.. Una foto con questo commento sempre molto diretto e pungente:

“Monsters creating Monsters #naikerivelli #fendi #monsters #brandshaming #mostri #basta Vorrei fare chiarezza su certi post che vengono spesso criticati e strumentalizzati da altri . Io sono una creativa. Posto anche il mio lavoro. Sono un fotografa e una modella e il mio lavoro artistico viene molto ben pagato da aziende ecosostenibili in tutto il mondo. I miei miti i miei maestri sono Helmut Newton – Le Chapelle -Dalì-Bukowski – David Bowie – Freddy Mercury- John Lennon, Yoko Ono -Alejandro Jodorowsky – Tina Turner- Eckhart Tolle – Guru Ramana- Bob Marley- J.K. Rowlings e tanti altri ! Sono una sognatrice e credo ancora ingenuamente che si possa cambiare il mondo! La mia casa di produzione fa spot video e foto e vendono molto bene. La nostra Filosofia Fashion Ecosostenibile è : Look Good❣️Feel Good❣️ Do Good❣️ che vuol dire : Mi piace quello che indosso- è fatto con materiali che non danneggiano il corpo e l’ambiente, e comprandolo faccio del bene al pianeta. Molto semplice, lineare e onesta come filosofia. Noi crediamo che – Una Moda che investe milioni per ammazzare animali torturandoli in maniera agghiacciante, per creare un giullare da appendere alla propria Borsetta Birkin firmata Fendi 🙆🏻‍♀️😳🙈🤔🤢🤮👿… dovrebbe essere illegale. È una moda démodé, arcaica, antica, ridicola e completamente proiettata solo al consumismo, senza più rispetto per l’ambiente , senza più attenzione alla qualità dei materiali usati, che vengono trattati chimicamente. Si Pensa oramai che un oggetto Firmato e costoso sia un indice di qualità, 🙈🤪🤣😂👎🏻👎🏻🤮 Detto questo. Ripeto per l’ennesima volta. Siamo liberi di seguire chi e ciò che vogliamo. Se non capite i nostri messaggi se non condividete il nostro stile di vita.., se non vi entusiasma il mio lavoro, perché mi seguite? ??? La vita è una! Un suggerimento importante: riempitevi di cose che vi appagano, non sprecate il vostro tempo prezioso appresso a ciò che non amate. Andate a seguire i vostri sogni e i vostri maestri. 🙏🏼❤️❣️👍🏼 @ornellamuti”

LEGGI ANCHE -> Claudio Amendola: In quarantena ho fatto un sacco di cose

Naike Rivelli, e un messaggio d’amore e passione

La bella Naike Rivelli, nella giornata di ieri ha postato un video davvero sensuale con una dedica speciale:

hank you ❤️🙏🏼 @roberto.m68 #Repost @fashiondesfemmes

“I say this to you now: I love you, with no beginning, no end. I love you as you have become an extra necessary organ in my body. I love you without fear. Without expectations. Wanting nothing in return, except that you allow me to keep you here in my heart, that I may always know your strength, your eyes, and your free spirit. The one that gave me wings to fly, the one that made me believe in our kind of love. The kind of love that casts you into the wind, sets you ablaze, makes you burn through the skies and ignite the night like a phoenix; the kind that cuts you loose like a wildfire and you can’t stop running simply because you keep on burning everything that you touch! I say that’s a good love; one that burns and flies, and you run with it!”

– Jamie Weise & C. JoyBell C.

#fashiondesfemmes

LEGGI ANCHE -> Alessandra Amoroso, occhi di ghiaccio e labbra bellissime, la FOTO da urlo

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Insomma , ogni giorno una sorpresa Naike Rivelli, alla faccia delle critiche e dei post di chi l’ha insulta. Lei si lascia sempre scivolare tutto.