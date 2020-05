Anna Foglietta un sorriso che incanta: “E’ arrivato il momento ..”

L’attrice Anna Foglietta incanta i suoi follower. Tutta la sua femminilità in una foto su Instagram. “E’ arrivato il momento”

Anna Foglietta torna in splendida forma. Dopo questa quarantena è ora di riprendere in mano la libertà e lei lo fa sfoggiando su Instagram tutta la sua femminilità. L’attrice si mostra ai suoi fan sempre acqua e sapone. Non ha bisogno di filtri e trucchi, forse perché per lei quel che conta è la bellezza naturale e quella interiore. E lei ne ha da vendere. Tutti la conoscono per il suo talento, la sua bravura per il suo lavoro e la sua passione.

Anna Foglietta e il suo canone di bellezza

Camicia di Jeans e un sorriso splendido che trasmette tanta energia positiva. Anna Foglietta è pronta ad iniziare questa seconda fase. Per lei il lockdown è stato un momento per poter esprimere le sue opinioni riguardo a temi importanti che spesso lasciamo in disparte o diamo per scontato. Ha usato i social soprattutto per questo e i suoi follower hanno apprezzato molto.

L’attrice è pronta a per le nuove riprese del set Viverne di Ogni momento. E’ ora di ripartire.