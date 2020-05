Altra gara di Champions League nella bufera: “Una bomba virologica”

Secondo uno studio di ricercatori inglesi, la gara di Champions League Liverpool-Atletico Madrid dello scorso 11 marzo avrebbe causato 41 morti.

Un’altra partita di Champions League disputatasi nei mesi scorsi, poco prima che scattasse l’emergenza coronavirus in Europa, è finita nella bufera. Dopo Atalanta-Valencia, gara che secondo molti avrebbe contribuito a diffondere il contagio in Italia, adesso uno studio afferma che Liverpool-Atletico Madrid avrebbe causato 41 morti. Questi decessi si sono registrati in Inghilterra nei 25-35 giorni successivi al match, disputatosi l’11 marzo allo stadio Anfield che per l’occasione ospitò 52mila tifosi.

Una vera e propria “bomba virologica“, così è stata definita Liverpool-Atletico, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League disputatasi ad Anfield lo scorso 11 marzo. Ad assistere alla sfida ben 52mila tifosi, di cui 3mila della squadra ospite. Secondo uno studio di un gruppo di ricercatori di Edge Health, la sfida che ha visto trionfare il club spagnolo dopo i tempi supplementari, avrebbe causato 41 decessi per coronavirus. Il gruppo di ricerca del servizio sanitario britannico, avrebbe collegato, alla gara queste morti, verificatesi nei 25-35 giorni successivi in Inghilterra.

Lo studio dell’Edge Health è stata pubblicata, come riporta Repubblica, dal quotidiano britannico Sunday Times inserendolo in un’inchiesta sui ritardi del Governo d’Oltremanica nella gestione dell’emergenza. Il quotidiano ha fatto riferimento anche ad altri eventi sportivi che potrebbero aver influito nella diffusione del contagio. Nel mirino sono finite anche la sfida tra Scozia e Francia del Sei Nazioni di rugby ed una manifestazione ippica a cui avrebbero assistito 60mila persone.

Liverpool-Atletico Madrid non è la prima partita che viene additata come possibile evento di diffusione del coronavirus. In Italia, molti credono che Atalanta-Valencia, giocatasi a San Siro il 19 febbraio possa aver scatenato decine di centinaia di contagi, soprattutto nella provincia di Bergamo.

