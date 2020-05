Antonella Clerici, il commovente post su Instagram: “Un abbraccio forte”. La famosa conduttrice che ha fatto la storia de La Prova Del Cuoco ha pubblicato una bellissima foto di sua figlia

Antonella Clerici è una delle conduttrici della televisione più amate di tutti i tempi. Con il suo fare materno ha creato un rapporto di empatia con tutti i telespettatori. Conduceva La Prova del Cuoco tutti i giorni e in questo modo è entrata nelle case degli italiani, ogni giorno, per tantissimi anni. E ora che ha lasciato il programma rimane un grandissimo affetto con i suoi fans.

Antonella Clerici e il post commovente su Instagram

Nel periodo di quarantena, Antonella ha passato quel tempo insieme alla sua famiglia. Un po’ tutti i vip hanno avuto occasione di fermarsi e passare più tempo con le persone care. Poter finalmente uscire, però, è qualcosa che ha reso contenti tutti. Anche Antonella che ha potuto finalmente fare qualcosa che le piace tanto: andare a vedere i cavalli. E proprio su Instagram ha postato foto e ricordi di questa giornata, ma una in particolare ha colpito i suoi followers. Uno scatto in cui Maelle, la figlia di Antonella, abbraccia Edimburg, il cavallo. “Un abbraccio forte forte. Amore per gli animali, mancanza, empatia, cura” scrive lei come didascalia.

La foto ha ricevuto tantissimi likes in pochissimi minuti e tantissimi commenti degli utenti. In molti sono d’accordo con lei, sottolineando quanto sia importante far avvicinare i bambini agli animali.