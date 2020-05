Mondo della musica in ansia: il chitarrista ha accusato il malore mentre si trovava in ospedale ricoverato per un incidente

Il mondo della musica è in apprensione per la salute di Brian May. Il chitarrista dei celebri Queen, era in ospedale per un incidente domestico. Brian era in giardino quando ha avuto un incidente. Trasportato in ospedale, lì ha avuto un attacco cardiaco ed ha sfiorato seriamente la morte. E’ stato sottoposto a un intervento per l’applicazione di tre stent per liberare tre arterie ostruite. Ora è fuori pericolo ma per una settimana ha rischiato sul serio di dare un forte dolore agli appassionati di tutto il mondo. Un mondo, quello della musica, trafitto da numerose perdite illustri negli ultimi anni. Brian era finito in ospedale per un dolore al gluteo, che analizzato, ha manifestato una compressione del nervo sciatico.

Leggi anche > Una gara di Champions è stata una bomba virologica

Ansia nel mondo della musica, ora è fuori pericolo

Insomma May era in ospedale per tutt’altro, poi all’improvviso delle fitte al cuore.“Per me è stato uno shock. Ero convinto di essere una persona sana, con una pressione invidiabile e un buon stato di forma fisica. Vado in bici, seguo una dieta sana” ha raccontato alla stampa May. Probabile che lo strappo al gluteo sia stato un colpo di fortuna. L’attacco cardiaco poteva capitare lontano dall’ospedale e non si può sapere come sarebbe andata a finire. Solo dopo il malore si è scoperto che tre arterie erano ostruite, un problema ben lontano dal nervo sciatico. “Sono stato davvero vicino alla morte a causa di questa cosa anche se il dolore più forte era causato da altro.

Leggi anche > Federica Pellegrini, relax bollente

E’ davvero buffo come a volte le cose funzionino”. Il destino spesso ci mette del suo. Brian deve ancora raccontare con la sua chitarra tante storie agli appassionati di tutto il mondo.