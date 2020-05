Federica Pellegrini, relax bollente e tante coccole – FOTO

View this post on Instagram

Quando è finalmente l’ora di uno spuntino in relax e hai bisogno del minimo sforzo con il massimo gusto, Mix&Go! 😴🥱🥱☺️🏊🏻‍♀️🏋🏼‍♀️💪🏻… e si va al secondo allenamento della giornata….💃🏼💃🏼 #OMGut #guthealth #probiotico #microbiota @activia_italia