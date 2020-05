Si chiamava Saturn. Muore a 84 anni l’alligatore sopravvissuto alla Seconda guerra mondiale. Era nello zoo di Mosca dal 1946

Era nello zoo di Mosca dal 1946. Era sopravvissuto alle bombe della Seconda guerra mondiale piovute su Berlino. Si chiamava Saturn. Muore a 84 anni l’alligatore che si pensava fosse appartenuto ad Adolf Hitler. In realtà, negli anni successivi questa appartenenza è stata smentita. E’ morto di vecchiaia fa sapere la Bbc, venerdì mattina, ad un’età che gli esperti dello zoo di Mosca hanno definito rispettabile. Nato nello Stato del Mississippi, Saturn venne regalato allo zoo di Berlino nel 1936. Nel 1943, durante i bombardamenti della città tedesca, scappò dal suo recinto e di lui si perse ogni traccia almeno fino al 1946. Venne ritrovato dai soldati britannici che lo consegnarono ai russi. Per 74 anni più generazioni di bambini passati per lo zoo di Mosca hanno ammirato Saturn, che ad un certo punto è diventato quasi una celebrità, un pezzo di storia.

Leggi anche > Donna precipita in mare

Saturn muore a 84 anni, tra leggende e smentite

Per molti anni si è creduto fosse appartenuto ad Hitler. “Quasi immediatamente dopo il suo arrivo si è diffusa la leggenda che fosse presumibilmente nella collezione di Hitler e non nello zoo di Berlino”, dichiara senza mezze parole l’agenzia di stampa della Russia Interfax. Lo stesso zoo ha poi smentito e respinto questa ipotesi affermando che gli animali “non appartengono alla politica e non devono essere ritenuti responsabili dei peccati umani”. Questa smentita, tuttavia, non è mai stata accompagnata da prove e testimonianze.

Leggi anche > Il momento di Anna Foglietta

Probabile che sia stata creata questa leggenda su Saturn così come qualcuno ha voluto liberare l’animale dall’accostamento ad una persona colpevole di crimini atroci. Fatto sta che Saturn per 74 anni ha stimolato la curiosità dei tanti bambini che l’hanno incontrato, russi o meno.