Buone notizie dall’Estero, revocato stato di emergenza

Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe ha revocato lo stato di emergenza in tutta la Nazione del Sol Levante e ha messo fine quindi a tutte le restrizioni che erano ancora in vigore in alcune aree per limitare la diffusione del virus. Abe, in diretta televisiva, parlando all’intero Paese ha detto: “Abbiamo dei criteri molto stringenti per revocare lo stato di emergenza. Abbiamo giudicato di aver raggiunto questi criteri”.

Il Giappone ha tenuto a bada il contagio del Covid-19 da quando è stato imposto lo stato d’emergenza

Per il premier del Giappone, il Paese ha tenuto sotto controllo il contagio del Covid-19 da quando è stato imposto lo stato d’emergenza, ovvero il 7 aprile, prima a livello locale e poi a livello nazionale. Tra le zone che erano ancora sotto le restrizioni c’era anche Tokyo.

Nell’intera Nazione giapponese sono stati registrati 820 morti e 16.550 contagi legati al virus.