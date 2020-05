Romina Power l’omaggio ad una persona davvero speciale -FOTO

Romina Power, sul proprio profilo Instagram, spesso affronta temi importanti o posta dediche a personaggi importanti: ecco l’omaggio di oggi

Tra le personalità più attive, nel mondo dello spettacolo, sui social c’è certamente Romina Power. L’ex storica di Al Bano condivide molto i propri pensieri e le proprie giornate con i suoi followers. Spesso, affronta temi piuttosto importanti anche se poco dibattuti. E non di rado, sfrutta il proprio profilo Instagram per delle dediche a personaggi famosi. Alcuni giorni fa aveva omaggiato la scomparsa del cantante Little Richard, una delle leggende del Rock and Roll negli Stati Uniti.

Romina Power, la dedica a Gandhi

Questa volta, arriva una dedica ad un personaggio ancora più importante. Una persona che ha profondamente influenzato la storia dell’umanità a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento con le sue azioni e i suoi pensieri. Parliamo del Mahatma Gandhi, forse il principale attore dell’indipendenza da parte dell’India, storica colonia della Gran Bretagna. I punti cardine del suo pensiero erano quelli della non-violenza e della disobbedienza civile. Il suo contributo non è mai stato dimenticato ed è stato, spesso, fonte di ispirazione per molti.

Una dedica particolare, quella di Romina, a Gandhi. Riprendendo una sua citazione alquanto significativa. Come si vede nella foto, la frase che la cantante ha voluto condividere con la community del web è la seguente: “Quello che è vero è che l’onestà è incompatibile con l’accumulo di una grossa fortuna”. Un messaggio piuttosto chiaro, che sancisce come Romina sia sempre dalla parte dei più deboli e che non riconosca come proprio un mondo in cui il capitalismo impera, spesso a discapito degli altri e di qualsiasi principio etico e morale.

