Travolse due cuginetti con il Suv uccidendoli: condannato a soli 9 anni. La disperazione dei genitori delle piccole vittime

E’ l’11 luglio dello scorso anno, piena estate, i due cuginetti Alessio e Simone D’Alessio sono nei pressi della casa quando un Suv in piena corsa li travolge. Uno muore sul colpo, l’altro dopo giorno di agonia nel letto d’ospedale senza gambe. Il pm F. D’Anna ha chiesto solo 10 anni. L’imputato, assente in aula, era accusato di omicidio stradale plurimo aggravato dall’alterazione psicofisica dovuta all’utilizzo di sostanze alcoliche e stupefacenti. I genitori dei poveri bambini avevano chiesto lunedì una pena severa, che va ben oltre i 9 anni comminati. Intanto il comune di Vittoria, costituitosi parte civile, attende il processo civile. L’uomo ha scelto il rito abbreviato per avere una riduzione della pena. Inizialmente il gup era partito da 13 anni e sei mesi.

Travolse due cuginetti, solo 9 anni: lo sdegno dei familiari

I genitori sono usciti in lacrime dall’aula, afflitti dall’ingiustizia ulteriore consumata sulle loro vite. “Come sia possibile che, per un duplice omicidio stradale, il pm proponga la condanna a soli 10 anni senza considerare le aggravanti riconosciute dalla perizia sull’uomo che era alla guida del Suv?“, hanno affermato con le lacrime agli occhi. “Vale tanto la vita dei nostri bambini? E quale aiuto possiamo chiedere per avere una giustizia più appropriata per i nostri figli? Una reazione naturale, composta ma sofferente. Il ministro della giustizia Bonafede ha promesso a loro una legge più severa per questo tipo di reati che poterà il nome dei due piccoli.

In Italia, in verità, sarebbero tante le pene da aggravare pesantemente. Gente irrecuperabile perchè più a persone sembrano ormai ridotti a bestie parlanti. Ma quando si passerà a capire che esiste un limite tra la persona che ha avuto un trascorso difficile e una bestia?