Andrea Bocelli rivela di aver avuto il coronvairus ma lo ha tenuto nascosto fino ad oggi. Ecco il motivo del suo silenzio

Andrea Bocelli ha svelato da poco di essere stato colpito dal coronavirus. E’ successo lo scorso 10 marzo, ma il cantante lo ha rivelato solo qualche giorno fa spiegando: “La pandemia che ha scosso il mondo ha anche colpito, seppur lievemente, me e alcuni membri della mia famiglia – dichiara – Di certo non volevo allarmare inutilmente i miei fan e desideravo anche proteggere la privacy della mia famiglia – continua – Siamo stati fortunati ad avere una ripresa rapida e completa entro la fine di marzo”.

Andrea Bocelli e il suo annuncio

Il cantante ha dato la notizia di aver contratto il virus perché dopo essersi ripreso è diventato uno dei donatori del plasma. “Data la possibilità di donare sangue per aiutare a trovare una cura per il Covid, la mia risposta è stata un immediato “sì”– afferma – Un gesto modesto, ma fondamentale, attraverso il quale sto recitando la mia piccola parte”. Il 61enne originario di Lajatico ha scoperto di essere malato il 10 marzo, dopo essersi sottoposto al tampone. A differenza di tanti altri, il cantante è riuscito a guarirsi in fretta dopo un breve periodo di isolamento. Infatti solo dopo un mese dalla scoperta Bocelli si è esibito nel pieno della quarantena a piazza Duomo a Milano, in una città completamente deserta.

Ora il cantante si gode il profumo della primavera e le belle giornate in dolce compagnia.