L’incredibile reazione della Regina Elisabetta sulla morte di Lady Diana

A distanza di 23 anni dalla fatalità che ha colpito la nobile Lady Diana emergono particolari della Regina Elisabetta, tenuti nascosti tra le mura del Buckingham Palace

La Regina Elisabetta rimase sconvolta dalla notizia della morte di Lady Diana, avvenuta nel lontano 1997. Dalla scomparsa del secondo simbolo più rappresentativo della corona inglese, la famiglia reale di Buckingham Palace ha vissuto squilibri e gelosie nelle scelte di vita adoperate dagli altri componenti.

L’evento della morte di Lady Diana ha sconvolto anche la popolazione inglese che ancora oggi si interroga sulla disavventura che ha colpito la nobil donna, compagna di Dodi Al-Fayed. Decesso oppure omicidio è il dilemma che ancora tutt’oggi aleggia sulla testa degli amanti della corona inglese.

Diana aveva ntrapreso una fuga d’amore con il suo consorte a Parigi quando un violento tamponamento della loro auto ha lasciato senza vita i corpi dei due innamorati.

Le sconvolgenti dichiarazioni della Regina Elisabetta su quella terribile notte

Il terribile incidente è avvenuto durante la notte, quando la Regina Elisabetta ha subìto un brusco risveglio dai suoi maggiordomi. La notizia della scomparsa di Lady D sconvolse l’intero pianeta, figuriamoci la prima donna del Buckingham Palace, che ancora oggi si sente provata di fronte a quel terribile misfatto.

La risposta del popolo britannico fu encomiabile con una rappresentazione floreale ai piedi del castello. Lady Diana era simbolo di culto per la nazione e l’omaggio non poteva di certo mancare. Le considerazioni alla famiglia reale del palazzo di Buckingham Palace da qul momento in poi hanno avuto sempre più un profondo rispetto e un’evidente devozione.

Nonostante ciò la Regina Elisabetta sembra non abbia digerito facilmente la perdita della cara amica, lasciandosi andare a parole molti forti che nessuno dei componenti della famiglia reale avesse mai immaginato che sarebbe arrivato a pronunciare.

La testimonianza è riportata in un testo biografico di Ingrid Steward che racconta molti particolari di quella terribile notte. Nonostante la riservatezza e il rigore comportamentale della Regina Elisabetta, la madre della corona presa dallo sconforto, secondo Steward, avrebbe fatto un’osservazione fuori dal comune: “Qualcuno deve aver unito i freni”.

Dichiarazioni che non hanno mai avuto una conferma ufficiale, ma che secondo l’opinione della scrittrice sarebbero rimaste celate dentro le mura del Buckingham Palace per oltre 20 anni.

