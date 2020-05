Aurora porta un nuovo venuto a papà Eros Ramazzotti. “La famiglia si allarga”, e tutto finisce su Instagram. L’entusiasmo è alle stelle.

Nuovo arrivo a casa di Eros Ramazzotti. Il cantante romano dà infatti il benvenuto al piccolo Elvis. Merito di sua figlia Aurora, che fa così modo da fare allargare la famiglia. La ragazza, 24 anni a dicembre, fa coppia fissa con il suo Goffredo ormai da diverso tempo. Ma non è di un bambino che si parla, nonostante le speculazioni in tal senso circolino con una certa insistenza da diverso tempo. A dispetto della ancora giovanissima età di Aurora, la stampa di gossip spesso calca la mano su questa o quella presunta gravidanza. Cosa che molto spesso suscita anche l’ironia pungente da parte della diretta interessata. Ad ogni modo, la figlia di Eros Ramazzotti ha accolto in casa un bel gattino.

Eros Ramazzotti, benvenuto all’ultimo arrivato in casa

Lei ama questi animali, così irriverenti ed indipendenti e che rispecchiano quella che è la sua indole. E ce ne dà dimostrazione con una storia postata sul suo profilo personale Instagram. “Benvenuto Elvis! Papà Eros ti ama già tanto” scrive lei, mostrando a tutti i suoi followers il piccolo micetto dal pelo foltissimo. Un bellissimo Persiano Tabby che suscita subito tenerezza.

