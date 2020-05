La proposta della Commissione europea prevede la raccogliere sui mercati 750 miliardi di euro per finanziare il Recovery fund post Covid-19

750 miliardi di euro attraverso sue emissioni debitorie. E tramite esse finanziare il nuovo Recovery fund per il rilancio delle economie dell’Unione Europea a seguito della crisi dovuta all’emergenza Covid-19. Questa è la proposta della Commissione europea per raccogliere direttamente sui mercato 750 milioni di euro.

Stando ai documenti approvato dall’esecutivo comunitario, 560 miliardi di questi fondi saranno destinati proprio al Fondo di rilancio (Recovery and resilience facility). In questo le sovvenzioni a fondo perduto agli Stati (grants) saranno in totale 310 miliardi di euro. I prestiti a lungo termine saranno invece paro 250 miliardi di euro, riporta ‘AskaNews.it‘.

Ulteriori 55 miliardi finiranno al “react Eu” per sostenere Pmi e sistemi sanitari. 31 miliardi ai meccanismi di supporto alla solvibilità delle imprese nonché alle ricapitalizzazioni. Allo Strategic investment facility andranno 15 miliardi, mentre al programma salute 9,4 miliardi.

La proposta della Commissione è quella di bloccare a 1.100 miliardi di euro il tetto di spesa del bilancio pluriennale comunitario 2021-2017, vista la risposta alla crisi dovuta all’emergenza Coronavirus (all’interno di esso non sono inclusi i 750 miliardi extra del Recovery fund).

Infine è proposto l’innalzamento al 2% del Pnl (Prodotto nazionale lordo) comunitario del tetto degli impegni finanziari degli Stati Ue per lo stesso bilancio pluriennale e di utilizzare la differenza tra tetto di impegni e tetto di spesa come garanzie per l’emissione di debito comune, prosegue sempre ‘AskaNews.it’.

Recovery fund, il commento di Giuseppe Conte e Matteo Salvini

Una notizia commentata così dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte su Twitter. “Ottimo segnale da Bruxelles, va proprio nella direzione indicata dall’Italia – esulta –. Siamo stati descritti come visionari perché ci abbiamo creduto dall’inizio – prosegue –. 500 mld a fondo perduto e 250 di prestiti sono una cifra adeguata. Ora acceleriamo sul negoziato e liberiamo presto le risorse“.

Matteo Salvini, leader della Lega, dichiara invece sul Recovery fund. “Aspettiamo dall’Europa non più promesse ma soldi veri – sottolinea –. Non chiediamo soldi di altri, di francesi, tedeschi o polacchi, ma – aggiunge – i soldi che gli italiani hanno già versato al bilancio europeo per il quale l’Italia ha versato 140 miliardi netti“.

Il leghista conclude. “Se arriveranno fatti positivi li accetteremo volentieri. Siamo concreti“.