La mappa regione per regione dell’epidemia: bilancio al 29 maggio

Sono stati aggiornati nel pomeriggio sul sito della Protezione Civile il bollettino e la mappa regione per regione relative all’epidemia da Covid-19 diffusasi in Italia.

Sono ancora in calo i numeri dell’epidemia da coronavirus in Italia, come accade ormai da settimane. A dimostrarlo è il bollettino della Protezione Civile diramato nel pomeriggio. Da quest’ultimo si evinco le decrescite dei soggetti attualmente positivi e dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre cresce il numero dei guariti dall’inizio dell’emergenza. Purtroppo, però, non si arresta la crescita dei decessi, il cui incremento è significativamente più basso rispetto a quelli registrati durante i mesi di marzo e aprile.

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: dati al 29 maggio, ancora in calo i positivi attuali

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 29 maggio, il Dipartimento della Protezione Civile ha aggiornato come di consueto la situazione del contagio da Covid-19 in Italia. Come ormai da settimane si è registrato un nuovo calo nelle ultime 24 ore per quanto riguarda i positivi attuali 46.175 in totale ad oggi e 1.811 in meno rispetto a ieri. I pazienti più gravi per cui si è reso necessario un ricovero in terapia intensiva scendono a 475 con una decrescita di 14 unità. Buone notizie anche per quanto riguarda le persone che sono riuscite a guarire dal coronavirus che salgono a 152.844 (+2.240).

In aumento le persone risultate positive al virus dall’inizio dell’epidemia che ad oggi sono 232.248 con un incremento di 516 soggetti. Infine si aggrava il bilancio delle vittime con 87 morti nelle ultime 24 ore che portano il totale dei decessi a 33.229.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, aggiornata ad oggi, venerdì 29 maggio.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 88.537 – 16.012 – 49.842;

– Piemonte – 30.501 – 3.851 – 20.992;

– Emilia Romagna – 27.739 – 4.102 – 20.073;

– Veneto – 19.134 – 1.906 – 15.379;

– Toscana – 10.088 – 1.031 – 7.802;

– Liguria – 9.619 – 1.452 – 7.173;

– Lazio – 7.709 – 721 – 3.825;

– Marche – 6.723 – 986 – 4.385;

– Campania – 4.787 – 411 – 3.390;

– Puglia – 4.482 – 500– 2.699;

– Trento – 4.428 – 462 – 3.556;

– Sicilia – 3.440 – 272 – 2.031;

– Friuli Venezia Giulia – 3.267 – 333 – 2.611;

– Abruzzo – 3.237 – 404 – 2.063;

– Bolzano – 2.595 – 291 – 2.150;

– Umbria – 1.431 – 76 – 1.324;

– Sardegna – 1.356 – 130 – 1.036;

– Valle d’Aosta – 1.183 – 143– 1.020;

– Calabria – 1.158 – 97 – 902;

– Molise – 436 – 22 – 252;

– Basilicata – 399 – 27 –339.

Non ci sono stati decessi nelle ultime 24 ore a Trento e Bolzano ed in Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata. Nessun nuovo contagio è stato segnalato, come riporta la mappa, a Bolzano e in Abruzzo, Umbria, Valle d’Aosta, Calabria e Basilicata.

