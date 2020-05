Curiosità su Memo Remigi chi è: età, carriera e vita privata

Tutto su Memo Remigi: curiosità, età, carriera e vita privata. Scopriamo insieme alcuni successi del cantante e conduttore

Memo Remigi, all’anagrafe Emidio, è conosciuto da tutti per i suoi successi da cantante. Stiamo parlando di un artista poliedrico e versatile che all’età di 82 anni è ancora molto attivo. Dal 2017 infatti è ospite fisso di Propaganda Live, programma condotto da Diego Bianchi su LA7. Non è solo un conduttore tv, ma anche un paroliere, cantante e conduttore radiofonico, insomma si è dedicato all’arte e alla comunicazione in tutte le sue forme. Memo, scoperto da Giovanni D’Anzi, iniziò la sua carriera nei primi anni sessanta. Nel 1967 esordì al Festival di Sanremo in coppia con Sergio Endrigo con la canzone “Dove credi di andare”. Oltre alla musica nel corso della sua vita si è dedicato alla televisione lavorando sia in Mediaset che in Rai. Ha avuto, inoltre, la possibilità di lavorare anche al fianco di Alberto Castagna, in un programma su Raidue dal titolo Mattina 2.

Memo Remigi e la sua vita privata

Memo Remigi è nato nel 1938 a Como. Da piccolo ha vissuto le minacce della Seconda guerra mondiale. L’uomo è sposato dal 1996 con Lucia Russo. Dalla loro relazione è nato un figlio che l’ha reso nonno di ben quattro nipoti. Oltre alla musica, un’altra sua passione è quella per le moto e per la politica. Infatti nel 2013 si è candidato con il partito Unione Centro.

Remigi ha anche un profilo Instagram sul quale condivide foto insieme alla sua compagna. E’ molto attivo sui social ed ha molti fan.